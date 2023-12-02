إنجاز غائب منذ 2009.. الأهلي يتطلع لإسقاط يانج أفريكانز وفك العقدة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، في تمام السادسة مساء السبت.

الأهلي لا يعرف الفوز منذ 2009

يتطلع الأهلي لتحقيق الفوز أمام يانج أفريكانز لتحقيق الانتصار الغائب منذ عام 2009.

ولم يتمكن الأهلي من هزيمة أندية تنزانيا على أرضها من 14 عامًا، عندما فاز الأهلي على يانج أفريكانز ذهابًا وإيابًا.

آنذاك التقى الفريقين بدور الـ 32 من دوري الأبطال، وفاز 3-0 في مصر ثم 1-0 في تنزانيا.

منذ هذه المرة لم يحقق الأهلي أي فوز في تنزانيا، وإليكم نتائج المارد الأحمر مع أندية تنزانيا على أرضها:

فاز على ماجي ماجي 3-0.

فاز على يانج أفريكانز 1-0.

خسر من يانج أفريكانز 1-0.

تعادل مع يانج أفريكانز 1-1.

خسر من سيمبا 1-0.

خسر من سيمبا 1-0.

تعادل مع سيمبا 2-2.

ولم يستطع الأهلي تحقيق الفوز أي نادٍ تنزاني على ملعبه سوى مرتين، بينما لم يحقق أي انتصار ضد سيمبا بدار السلام.

وتعد مواجهة الغد فرصة سانحة أمام الأهلي لتحقيق الفوز الغائب على أراضي تنزانيا منذ عام 2009.

الأهلي حقق الفوز في مباراته الأولى على ميدياما الغاني بنتيجة 3-0، ويسعى لحسم الفوز في أول جولتين.