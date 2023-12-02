رحلة محمد صلاح قبل الوصول إلى الهدف رقم 200.. مانشستر ضحيته المفضلة مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى جمال:

أصبح النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، على أعتاب تسجيل رقم تاريخي جديد، بعدما أصبح يفصله هدف وحيد، عن الوصول إلى 200 هدفًا بقميص النادي الإنجليزي في مختلف المسابقات، منذ انضمامه قادمًا من روما الإيطالي.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 199 هدفًا مع ليفربول، بتسجيله في شباك لاسك لينز النمساوي، ليساهم في تأهل فريقه لدور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وأحرز محمد صلاح 147 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 42 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى 5 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاثة في مسابقة الدوري الأوروبي، وهدف في كلا من كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.

وسجل الملك المصري كما يحب مشجعي ليفربول مناداته، 30 هدفًا من ركلات جزاء، مقابل 169 هدفًا من اللعب المفتوح، وجاءت أهدافه 199 بينها 188 هدفًا كأساسي و11 سجلها كلاعب بديل خلال اللقاء.

ويعتبر مانشستر يونايتد هو الضحية المفضلة لصلاح بقميص ليفربول، حيث أحرز في شباكهم 12 هدفًا، ويأتي خلفهم الجار مانشستر سيتي الذي استقبلت شباكه 11 هدفًا من نجم الريدز، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز الثالث في قائمة الشباك التي يعرفها الفرعون جيدًا برصيد 10 أهداف.