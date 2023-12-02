مجد جديد ينتظر الملك.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ أمام فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - سيكون الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول على موعد مع التاريخ عندما يواجه فولهام في الدوري

الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره فولهام في الرابعة مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف

مانشستر سيتي ونقطتين عن المتصدر أرسنال.

وانتصر الريدز في 8 مباريات، وتعادل في 4، وتلقى هزيمة وحيدة حتى الآن بالدوري الإنجليزي.

بينما يقع فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة من 6 هزائم و4 انتصارات و3 تعادلات

هدف تاريخي ينتظر صلاح

وخاض صلاح 13 مباراة مع ليفربول في بريميرليج هذا الموسم، سجل 10 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

ونجح النجم المصري في الوصول إلى 199 هدفا مع ليفربول بجميع المسابقات بعدما هز شباك لاسك لينز

النمساوي بالدوري الأوروبي.

وأصبح محمد صلاح على بعد هدف واحد حتى يصل إلى 200 هدفا مع الريدز (علماً بأن هناك 4 لاعبين فقط

وصلوا إلى 200 أو أكثر مع ليفربول وهم إيان راش 346 هدف، روجر هانت 285 هدف، جوردون هودسون

241 هدف، بيلي ليدل 228 هدف).

وحال تسجيل صلاح هدفا في شباك فولهام، سيصل إلى 150 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز (من بينهم هدفين

أثناء تواجده في تشيلسي).

ويفصل أيضًا صلاح هدفًا واحدًا حتى يحتل المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي

برصيد 150 هدفا بالتساوى مع مايكل أوين.

أرقام محمد صلاح ضد فولهام

وتعد مباراة الأحد هي السابعة في تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد فولهام.

وخاض النجم المصري 6 لقاءات سابقة ضد فولهام، كانت جميعها في بريميرليج، فاز في 3 لقاءات، وتعادل في

اثنتين، وخسر مواجهة وحيدة، وأحرز 4 أهداف ولم يصنع أي تمريرات حاسمة.