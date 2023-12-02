بالأرقام.. ماذا قدّم رونالدو في ديربي السعودية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة فريقه النصر أساسيًا في الديربي الذي جمعهم مساء يوم أمس الجمعة بنظيرهم الهلال ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي.

وتواجد رونالدو أساسيًا خلال اللقاء الذي انتهى بهزيمة فريقه بثلاثية نظيفة جعلت الفارق بينه وبين الهلال المتصدر 7 نقاط.

وشارك رونالدو لمدة 90 دقيقة لم يُسجل أو يصنع خلالها أي هدف، فيما سددّ كرة واحدة على المرمى وأخرى خارج المرمى.

ولمس اللاعب صاحب الـ 38 عاماً ـ بحسب موقع صوفا سكور ـ الكرة 33 مرة مررها لزملائه 24 مرة منها 21 تمريرة صحيحة بدقة 88%.

وأرسل رونالدو كرة مفتاحية واحدة فيما أرسل كرة واحدة طولية وفاز بالالتحام الهوائي الوحيد الذي خاضه في لم ينجح في 4 التحامات أرضية مع لاعبي الهلال.

ومازال رونالدو يتصدر جدول ترتيب هدافي النسخة الجارية من بطولة الدوري السعودي برصيد 15 هدفًا بعد مرور 15 جولة.