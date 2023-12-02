3 أهداف للأهلي خلال مواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل فريق الأهلي عند السادسة مساء اليوم السبت ضيفًا على نظيره التنزاني يانج أفريكانز ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر يضع نصب عينيه عدة أهداف نستعرض 3 منها خلال السطور التالية:

1) القطار الأفريقي

يرغب الأهلي في مواصلة انتصاراته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعدما أكرم ضيفه نادي ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد الجزائري الذي خاض مباراتين ونادي ميدياما أيضًا الذي خاض مباراتين.

2) الانفراد بصدارة المجموعة

فوز الأهلي على نظيره يانج أفريكانز سيجعله ينفرد بصدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما سيظل نادي يانج أفريكانز متذيلاً بدون أي نقاط.

وحال تحقيق يانج أفريكانز الفوز سيجعل كل فرق المجموعة تمتلك 3 نقاط ويستمر الصراع على بطاقة التأهل عكس فوز الأهلي الذي سيمنحه أفضلية.

3) العودة لطريق الانتصارات

وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراته الأخيرة والتي كانت ببطولة الدوري أمام نظيره سموحة حيث انتهت بهدف لكل فريق بعدما فاز في المباراتين السابقتين لها أمام سيراميكا كليوباترا والمقاولون بهدفين مقابل هدف.