الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تبدأ اليوم السبت، مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام 5 مباريات قوية، أبرزهانيوكاسل ضد مانشستر يونايتد.
ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:
أرسنال ضد ولفرهامبتون - 5 مساء - beIN SPORTS 2
لوتون تاون ضد برينتفورد - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1
بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2
إيفرتون ضد نوتنجهام فورست - 7.30 مساء - beIN SPORTS 2
مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل - 10 مساء - beIN SPORTS 1