الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبدأ اليوم السبت، مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام 5 مباريات قوية، أبرزهانيوكاسل ضد مانشستر يونايتد.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

أرسنال ضد ولفرهامبتون - 5 مساء - beIN SPORTS 2

لوتون تاون ضد برينتفورد - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

إيفرتون ضد نوتنجهام فورست - 7.30 مساء - beIN SPORTS 2

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل - 10 مساء - beIN SPORTS 1