شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. إجراء قرعة الدور التمهيدي الثالث لـ28 فريقاً فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى فى الثانية عشرة ظهر غد، الأحد، بمقر اتحاد الكرة، قرعة الدور التنمهيدي الثالث من كأس مصر بمشاركة 28 فريقاً، ويتأهل منها 14 فريقاً من تلك المرحلة لدور الـ32 لمنافسة 18 فريقاً من الدوري المصري الممتاز.

وتضم القرعة 28 فريقا هم: "المصرية للاتصالات، السكة الحديد، وادي دجلة، النجوم، جمهورية شبين، طنطا، غزل المحلة، دكرنس، بتروجت، القناة، بروكسي، راية، أبو قير للأسمدة، لافينيا، بترول أسيوط، مكادي، النصر، الترسانة، إيسترن كومباني، الانتاج الحربي، المنصورة، كهرباء الإسماعيلية، بورفؤاد، دلفي، الواسطى، المنيا، ديروط، الألومنيوم".

وحددت لجنة المسابقات إقامة قرعة الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر 2023-2024 بمقر الاتحاد بالجبلاية في تمام الساعة 12 ظهرا يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 بحضور مندوبي الأندية المشاركة في الدور.

وكان الزمالك تأهل إلى نهائي كأس مصر نسخة 2022-2024 ليضرب موعدًا ناريًا مع النادي الأهلي وذلك بعدما نجح في التأهل على حساب بيراميدز 4/3 بركلات الترجيح .