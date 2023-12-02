شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق أبرز غيابات الأهلى عن مواجهة يانج أفريكانز بدوري الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع يانج أفريكانز على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الأهلى فى مواجهة يانج أفريكانز كل من الفرنسى أنتونى موديست والمغربى رضا سليم والتونسى محمد الضاوى كريستو ومحمود متولى للإصابة، وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك ومعتز محمد لأسباب فنية.

جاءت القائمة مكونة من 24 لاعبًا النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - علي معلول - كريم الدبيس.

خط الوسط: اليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – امام عاشور - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - عمرو السولية - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن.

ويمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.