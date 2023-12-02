شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر تنزانيا بعد مباراة يانج أفريكانز مُباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُغادر بعثة النادي الأهلي العاصمة التنزانية دار السلام عقب مباراة يانج أفريكانز الليلة في دوري الأبطال، حيث تقرر سفر البعثة من ملعب المباراة إلى القاهرة لبدء رحلة العودة التى تستغرق قرابة الست ساعات.

ويحل الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على يانج أفريكانز فى السادسة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبعد مباراة يانج أفريكانز، يلعب الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي في تنزانيا 22 لاعباً ، هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمود عبد المنعم كهربا، صلاح محسن. فيما استبعد كولر كلا من أكرم توفيق وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك ومعتز محمد.

ويقع الأهلى في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز الجنوب أفريقى وميدياما الغانى ويدير لقاء الليلة الحكم الموريتاني ، عبد العزيز بوه، ويعاونه كل من حمدين ديبا ويوسف محمد محمود، وموسى ديار حكما رابعا.

وافتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الاثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد ثم حقق المارد الاحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام.

وافتتح يانج أفريكانز التنزانى مشواره في النسخة الحالية بدوري ابطال افريقيا بالفوز على أساس تيليكوم بطل جيبوتى بهدفين دون رد في الدور التمهيدى الأول بلقاء الذهاب ثم حقق فوزاً عريضاً بمباراة الإياب بخماسية مقابل هدف، ونجح في تخطى عقبة المريخ السودانى في الدور التمهيدى الثانى بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والفوز إياباً بهدف دون رد ليصعد لدور المجموعات ويخسر مباراته بالجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية دون رد.

يعد الأهلي أكثر فريق مصري واجه الفريق التنزانية برصيد 20 مباراة، حيث فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 4 ، وجميع اللقاءات جاءت في الأدوار التمهيدية من دوري الأبطال.