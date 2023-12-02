شكرا لقرائتكم خبر عن الظهير الأيسر "صداع" فى رأس القطبين وبيراميدز بالميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر بعض الأندية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بفارغ الصبر لتدعيم صفوفها بالنواقص التى ظهرت خلال الفترة الماضية وحاجتها لتدعيم بعض المراكز التى أصبحت تعانى فيها من غيابات أو قلة المردود أو أزمات حرمتها من بعض اللاعبين.

وسيكون فى مقدمة الأماكن التى يريد الأهلى والزمالك تدعيمها هو الظهير الأيسر، كما يشاركهم بيراميدز الاهتمام حال عدم التجديد مع بعض لاعبيه، وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى..

الأهلى

يسعى النادى الأهلى لتدعيم مركز الظهير الأيسر فى الميركاتو الشتوى بلاعب قوى، نظرا لكبر سن التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى، بالإضافة إلى قلة خبرة كريم الدبيس الذى يقدم مستويات جيدة، فوضع الأهلى أحمد فتوح لاعب الزمالك الذى ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، ثم التفكير فى استعادة لاعبه محمد شكرى لاعب سيراميكا كحل ثان، ولكن هذا الطرح لا ينال قبول مارسيل كولر.

الزمالك

يعانى الزمالك فى هذه الأيام من نقص حاد فى مركز الظهير الأيسر، نظرا للأزمة التى أبعدت أحمد فتوح عن المشاركة مع الفريق وإيقافه لمدة شهر، وذلك لخروجه من معسكر الفريق قبل مباراة زد الماضية مع مصطفى الزنارى ومحمد صبحى، ما جعل الزمالك يتخذ قرارا بعرضهم للبيع.

كما أن الإصابات الكثيرة أبعدت عبد الله جمعة عن مباريات الزمالك باستمرار، ما جعل الزمالك يطلب من محمد عبد الشافى العدول عن قرار الاعتزال والاستمرار مع الفريق هذا الموسم، نظرا لوقف القيد فى الزمالك، ويضع الزمالك محمد شكرى كخيار أول لتدعيم هذا المركز.

بيراميدز

يعد بيراميدز هو الأوفر حظا بين هذا الثلاثى، نظرا للتوصل لاتفاق مع لاعبه محمد حمدى على تجديد تعاقده مع النادى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجديد، على الرغم من عدم إعلانه بشكل رسمى، كما ينتهى أيضا تعاقد كريم حافظ بنهاية الموسم وهو ثانى اللاعبين الذين يشغلون هذا المركز، ويضع أيضا أحمد فتوح كخيار مهم لتدعيم هذا المركز حال عدم التجديد مع اللاعبين.