شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض النظر فى عروض بيع اللاعبين قبل حل أزمة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، النظر في أي عروض تقدم للاعبي الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل استمرار أزمة إيقاف قيد الفريق.

ويتمسك مجلس الإدارة باستمرار جميع لاعبيه وعدم التفريط فى خدمات أى لاعب منهم في انتقالات يناير قبل أن يتم التوصل لحل فى أزمة إيقاف القيد، حتى يتمكن المجلس من إبرام صفقات لتدعيم صفوف الفريق بعدها ينظر فى أى عروض تقدم للاعبين.

ويترقب مسئولو نادى الزمالك رد نادى سبورتنج لشبونة على طلب النادى تقسيط الغرامة الخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا، لحل أزمة إيقاف القيد بشكل نهائى قبل بدء الميركاتو الشتوى المقبل.

ويحاول مسئولو القلعة البيضاء تقسيط غرامة شيكابالا مع النادى البرتغالى بالتراضى، لرفع إيقاف القيد، خاصة أن المبلغ المطلوب يتجاوز مليون ونصف المليون يورو لإنهاء الأزمة.

في الوقت ذاته، وضعت إدارة الشباب السعودي أحمد سيد "زيزو" على رأس قائمة أولوياته لدعم الليث الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لا سيما أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا بعقد مع نادي الزمالك ينتهي فى يونيو 2025.

وقالت تقارير صحفية سعودية، إن الجناح الدولي المصري أحمد سيد زيزو هدف رئيسي لإدارة نادي الشباب فى الميركاتو الشتوي، وأكدت التقارير أن انتقال زيزو سيساهم فى حل الأزمة المالية للزمالك وتجاوز قرار منع التسجيل، فضلا عن رغبة اللاعب فى ارتداء قميص الشباب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

من جانبه أكد مصطفى سيد، والد أحمد سيد "زيزو" نجم فريق الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء تلقت عرضاً شفهياً للحصول على خدمات نجله في الميركاتو الشتوى، موضحا خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشباب السعودى استطلع رأى مجلس إدارة نادى الزمالك للحصول على خدمات اللاعب، مؤكداً أنه فى حال موافقة المسئولين فإن نادى الشباب سيتقدم بعرض رسمي للإدارة.

وكشف والد زيزو أن ابنه مُتمسك بالاستمرار داخل القلعة البيضاء وتحت أمر النادى في أي وقت ويحترم تعاقده ولن يرحل إلا بموافقة الزمالك صاحب الفضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى فيما وصل إليه حالياً