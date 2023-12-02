شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز.. تاو والشحات وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على يانج أفريكانز فى السادسة مساء اليوم السبت على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام يانج أفريكانز مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور. خط الهجوم: بيرسى تاو، حسين الشحات، محمود كهربا

ويقع فريق الأهلى في المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز الجنوب أفريقى وميدياما الغانى.

ويدير لقاء الأهلي ويانج أفريكانز التالي، عبد العزيز بوه، ويعاونه كل من حمدين ديبا ويوسف محمد محمود، وموسى ديار حكما رابعا.