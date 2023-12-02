شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة نواذيبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مواجهة قوية أمام نواذيبو الموريتاني، فى السادسة مساء السبت باستاد شيخة بيديا فى العاصمة الموريتانية، فى ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال، ويبحث بيراميدز عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط قبل الصدام مع صن داونز فى الجولة الثالثة.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا 1- صن داونز 3 نقاط 2- بيراميدز 3 نقاط 3- مازيمبي بلا نقاط 4- نواذيبو بلا نقاط

ويدخل بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز فى آخر مباراة خاضها فى الدوري أمام الإسماعيلي وتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز، كما يدخل الفريق وسط تفاؤل كبير من جانب اللاعبين وتركيز نحو تحقيق الفوز الثاني تواليا فى دور المجموعات بعد الفوز في الجولة الأولى على حساب مازيمبي الكونغولي بهدف دون مقابل.

وطارت بعثة بيراميدز إلي موريتانيا الأربعاء وخاض الفريق أول تدريباته الخميس، لاسيما أن الجهاز الفني اصطحب قائمة تضم كلا من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب، خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي، خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ويدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع، ويراقب المباراة، يايا بالدي من السنغال، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.