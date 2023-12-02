شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تودع بطولة هونج كونج للاسكواش من نصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش وبطلة العالم، بطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وخسرت نور الشربيني في مباراة الدور نصف النهائي أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 30 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-4, 11-3.

ونجح 4 لاعبين مصريين وهم علي فرج، نور الشربيني، وهانيا الحمامي في التأهل إلى نصف ربع النهائي.

يذكر أن الثنائي المصري، مصطفى عسل وهانيا الحمامي يحملان لقب البطولة عن النسخة الماضية، وكانت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، قد اضطرت إلى الانسحاب من البطولة بسبب إصابة القدم التي تعرضت لها في بداية الموسم.