اخبار الرياضه

3 أندية لا تعرف التعادل فى دورى Nile.. أبرزها البنك الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية لا تعرف التعادل فى دورى Nile.. أبرزها البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب انتهاء مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، هناك 3 أندية لم تحقق التعادل في أى مباراة حتى الآن، وهى البنك الأهلى، ومودرن فيوتشر، والمصرى البورسعيدى. 

 

_ البنك الأهلى 

 

خاض فريق البنك الاهلى حتى الأن 7 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة فقط، وتعرض للهزيمة فى 6 مباريات. 

 

_ مودرن فيوتشر 

 

تمكن فريق مودرن فيوتشر من الفوز فى 4 مباريات والهزيمة فى 3 مباريات عقب خوض 7 مباريات من عمر البطولة. 

 

_ المصرى البورسعيدى

 

تعرض فريق المصرى البورسعيدى للهزيمة فى 3 مباريات، وفاز فى 4 مباريات عقب خوضه 7 مباريات من عمر البطولة حتى الآن.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements