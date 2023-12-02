شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية لا تعرف التعادل فى دورى Nile.. أبرزها البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب انتهاء مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، هناك 3 أندية لم تحقق التعادل في أى مباراة حتى الآن، وهى البنك الأهلى، ومودرن فيوتشر، والمصرى البورسعيدى.

_ البنك الأهلى

خاض فريق البنك الاهلى حتى الأن 7 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة فقط، وتعرض للهزيمة فى 6 مباريات.

_ مودرن فيوتشر

تمكن فريق مودرن فيوتشر من الفوز فى 4 مباريات والهزيمة فى 3 مباريات عقب خوض 7 مباريات من عمر البطولة.

_ المصرى البورسعيدى

تعرض فريق المصرى البورسعيدى للهزيمة فى 3 مباريات، وفاز فى 4 مباريات عقب خوضه 7 مباريات من عمر البطولة حتى الآن.