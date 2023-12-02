أحمد حسن يكشف موقف محمد عبد المنعم من مباراة بلوزداد الجزائرى

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، محركات البحث بموقع "جوجل" بمصر، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع تعرضه للإصابة خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الجمعة استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز، حيث احتل المرتبة الأولى في قائمة الأكثر بحثًا.

اقرأ أيضًا

كواليس الساعات الأخيرة قبل صدام الاهلي ويانج أفريكانز بدوري الأبطال

الأهلي ضد يانج أفريكانز

الأهلي

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، فريق يانج أفريكانز التنزاني، فى تمام السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.

وكان قد نجح الأهلي، في تحقيق الفوز على نظيره فريق ميدياما الغاني، في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

إصابة محمد عبد المنعم وغيابه عن مباراة يانج أفريكانز

إصابة محمد عبد المنعم

وكان قد غادر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، مران الفريق الذي أقيم أمس الجمعة استعدادا للقاء يانج أفريكانز مصابا بالتواء في كاحل القدم، حيث يغيب مباراة اليوم أمام يانج أفريكانز التنزاني.

وبحسب ما جاء، فأن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ينتظر نتيجة الأشعة التي يخضع لها محمد عبد المنعم، عقب العودة المنتظرة لبعثة الفريق من تنزانيا.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للنادي الأهلي، موقفه بشأن التواجد من عدمه في حسابات كولر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مدة غياب محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم

وبحسب مصدر في النادي الأهلي، فأن النتائج الأولية تشير إلى غياب محمد عبد المنعم، 10 أيام عن التدريبات الجماعية، ومن ثم يحدد موقفه من المشاركة، حيث أثبت الفحص إصابته بإلتواء في الكاحل.

موقف محمد عبد المنعم من المشاركة في كأس العالم للأندية

محمد عبد المنعم

وتخشى جماهير الأهلي من غياب محمد عبد المنعم، قلب دفاع الفريق الأحمر، عن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، التي ستقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12-22 ديسمبر الجاري.

وأوضح مصدر بالنادي الأهلي، أن إصابة محمد عبد المنعم بسيطة نسبياً وسوف يكون جاهز للمشاركة في مباريات كأس العالم للأندية.



أحمد حسن يكشف موقف محمد عبد المنعم من مباراة بلوزداد

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، ولاعب الأهلي والزمالك، آخر تطورات إصابة محمد عبد المنعم ومشاركته في باقي منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب “حسن” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الأشعة تحسم موقف محمد عبد المنعم من تدعيم الأهلي أمام بلوزداد”.