ميسي يتحدث عن قرار مشاركته في كأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق انتر ميامي الأمريكي عن امكانية مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وعلق ميسي عن قراره بشأن المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، من عدمها، حيث قال في تصريحات لشبكة "tycsports" الأرجنتينية: "لا أفكر في كأس العالم ولا أقول 100٪ أنني لن أكون هناك؛ لأن أي شيء يمكن أن يحدث".

وتابع قوله: "الوقت سيحدد إذا سأكون هناك أم لا، إنها حقيقة، سأصل إلى عمر لا يسمح لي عادةً بالمشاركة في كأس العالم (2026) ولهذا السبب قلت إنني لا أعتقد بأنني سأكون هناك".

وأكمل: "لا أفكر في كأس العالم ولا أقول 100٪ أنني لن أكون هناك؛ لأن أي شيء يمكن أن يحدث، بسبب العمر والمواقف، ربما نقوم بعمل جيد في كوبا أمريكا يمنحني الأمل للاستمرار، وربما لا، لست أعرف، لا أستطيع أن أقول ما إذا كنت سأستمر أم لا، لكن من الناحية الواقعية، الأمر صعب جدًا".

وأختتم: "ما دمتُ أشعر أنني بخير ويمكنني الاستمرار في المساهمة، فسأفعل ذلك اليوم، الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو الوصول إلى كوبا أمريكا في حالة جيدة والقدرة على اللعب فيها. للقتال مرة أخرى كما فعلنا دائمًا".