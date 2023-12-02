اخبار الرياضه

الاتحاد الدولي للرياضات الذهنية يعتمد استضافة الصين للمونديال نوفمبر المقبل

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ياسر رشاد - القاهرة - عقد الاتحاد الدولي للرياضات الذهنية اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس من مقره بمدينة نيون السويسرية.. وترأس الاجتماع السعودي مساعد الزويهري رئيس الاتحاد.
وأشاد الزويهري بأعضاء الاتحاد وفريق العمل علي ما قدموه خلال الفترة الاخيرة والتي تعكس التطلعات الطموحة للاتحاد كما اشاد الزويهري بالمشاريع التي يقوم بها الاتحاد والتي تهدف للارتقاء بجودة الفكر وتعزيز المهارات الحياتية بممارسة الرياضات الذهنية المختلفة.


وناقش الاتحاد ملف استضافة مدينة تان تشين الصينية مونديال الرياضات الذهنية حيث اعتمدت الحكومة المحلية ميزانية تتجاوز ثمانية ملايين دولار، وأبدى مجلس الإدارة إرتياحه عن البنية التحتية ،والمرافق العامة والفنادق والصالات ، وتقرر اعتماد إقامة  المونديال في شهر نوفمبر 2024 بمدينة تان تشين بجمهورية الصين.

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وناقش الاجتماع سير العمل في تأسيس عدة اتحادات بالاضافة الي اعتماد الموقع الالكتروني للاتحاد بعد تطويره لمواكبة الطفرة الالكترونية التي تشهدها الرياضات الذهنية حول العالم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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