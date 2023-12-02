ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم في الدوري الإسباني 2 ديسمبر،يسعى ريال مدريد لتحقيق فوزه الخامس على التوالي في جميع المسابقات عندما يستقبل فريق غرناطة المتعثر في برنابيو في دوري الدرجة الأولى الإسباني مساء السبت.

يتصدر لوس بلانكوس حاليًا جدول الدوري الإسباني ، متساويًا في النقاط مع صاحب المركز الثاني جيرونا، بينما يحتل غرناطة المركز التاسع عشر، بعد أن جمع تسع نقاط فقط من أول 14 مباراة في موسم 2023-24.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم في الدوري الإسباني 2 ديسمبر

حصل ريال مدريد على المركز الأول في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء بعد فوزه على العملاق الإيطالي نابولي 4-2 على ملعب برنابيو، مع تأهل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي إلى الدور الثاني من المسابقة على رأس المجموعة الثالثة.

كما انتصر لوس بلانكوس في آخر مباراتين له في الدوري، بفوزه على فالنسيا 5-1 وقادش 3-0، مع النتائج التي سمحت لهم باستعادة المركز الأول في الجدول من جيرونا، الذي تعادل 1-1 مع ضيفه جيرونا. أتليتك بلباو في مباراته الأخيرة.

يتساوى ريال مدريد في النقاط (35) مع جيرونا، لكنه يحتل القمة بفارق المواجهات المباشرة، بعد فوزه على الفريق الكاتالوني 3-0 عندما التقى الفريقان في وقت سابق من هذا الموسم، في حين يتفوق فريق أنشيلوتي بفارق أربع نقاط. أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث وبرشلونة صاحب المركز الرابع.

لم يكن لوس بلانكوس في أفضل حالاته طوال الموسم، لكنه ثاني أفضل هدافي الدوري برصيد 31 هدفًا، في حين أن المتصدر يتمتع بأفضل سجل دفاعي بشكل مريح، حيث استقبل تسعة أهداف فقط، وهو رقم رائع. سجل بالنظر إلى مشاكل إصابتهم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة | من هنــــا

سيواجه ريال مدريد غرناطة وريال بيتيس وفياريال وألافيس في آخر أربع مباريات في الدوري لعام 2024، بينما سيواجه يونيون برلين في آخر مباراة له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في 12 ديسمبر، لكن مستواهم في أوروبا هذا الموسم يعني أن أنشيلوتي سيلعب. تكون قادرة على التناوب بشكل كبير لتلك المسابقة في ألمانيا.

لم تكن حملة غرناطة إيجابية، حيث يحتل المتعثر حاليًا المركز التاسع عشر في الجدول، ويفتخر بسجل فوز واحد وأربعة تعادلات وتسع هزائم، وهو ما جعلهم يجمعون سبع نقاط فقط.

ضمن الفريق الأندلسي العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لموسم 2023-24 بفضل فوزه بلقب دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، لكنهم معرضون لخطر التراجع إلى الدرجة الثانية.

ويوجد مدرب جديد على رأس الفريق، حيث سيحل ألكسندر ميدينا محل باكو لوبيز ، الذي أقيل بعد هزيمة الفريق 3-1 أمام ألافيس نهاية الأسبوع الماضي.

وكان ميدينا (45 عاما) بلا وظيفة منذ رحيله عن فيليز سارسفيلد في فبراير الماضي، وقد حصل الآن على أول منصب إداري أوروبي له، في حين أن مهمته الأولى لا يمكن أن تكون أكثر صعوبة.

جاء فوز غرناطة الوحيد في الدوري هذا الموسم ضد مايوركا في نهاية أغسطس، وقد خسروا أربعة من آخر خمس مباريات في دوري الدرجة الأولى الإسباني، بما في ذلك آخر ثلاث مباريات لهم في رحلاتهم، الأمر الذي لن يملأ جماهيرهم بثقة كبيرة قبل المباراة. هذه المسابقة.