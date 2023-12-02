شرم الشيخ تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم للقوة البدنية

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد مدينة شرم الشيخ لإستضافة بطولة كأس العالم للقوة البدنية خلال الفترة من 3 وحتي 9 فبراير من العام 2024 وذلك تحت رعاية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي .

وعقد اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة عدد من الإجتماعات مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمناقشة سبل الإعداد لأجندة الحدث العالمي وتنظيمه على أعلى مستوى يليق باسم مصر، وايضًا كيفية الاستفادة منه للتسويق والترويج الأمثل لمدينة السلام، شرم الشيخ، وذلك ضمن تماشيًا مع سياسة الدولة في استضافة الأحداث الهامة على أرض مصر وفي مدنها المختلفة.

وقد أكد اللواء خالد فودة، على تقديم الدعم الكامل لإستضافة البطولة على أراضي مدينة شرم الشيخ في إطار.

وتقام بطولة كأس العالم للقوة البدنية تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزراة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي الذي قدم من جانبه كل الدعم للاتحاد المصري للقوة من أجل تنظيم بطولة تليق باسم مصر خاصةً بعد النجاح الكبير للنسخة الماضية من كأس العالم التي أقيمت في مدينة الغردقة وحظيت باشادات عالمية.

وأكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة أن محافظ جنوب سيناء رحب بإستضافة البطولة ووضع الخطط لإستضافة البطولة من حيث التنظيم ومكان إقامة للبعثات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومتابعة الوزارة الدائمة لكافة التفاصيل.

وأوضح بركات أن النسخة الماضية من البطولة شهدت مشاركة 19 دولة ومن المتوقع أن تشهد النسخة المقبلة زيادة في عدد الدول حيث سيتم إغلاق باب التسجيل في يناير 2024 وتقام البطولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام الروسي.