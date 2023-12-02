الهلال السعودي يتراجع عن التعاقد مع مورينيو

تراجع نادي الهلال السعودي عن فكرة التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لنادي روما الإيطالي خلفًا لمواطنه خورخي خيسوس في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم مورينيو بتولي المهمة الفنية لنادي الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة بعد تراجع النتائج منذ انطلاق الموسم للزعيم الآسيوي قبل تحسنها في المرحلة الأخيرة.

وبحسب ما ذكره الإيطالي الموثوق رودي جاليت فإن نادي الهلال السعودي قرر صرف النظر عن التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تدريب الأزرق خلفًا لـ خيسوس في في المرحلة القادمة.

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وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن إدارة الهلال تتجه إلى بقاء خيسوس على رأس القيادة الفنية لعملاق آسيا في ظل تحسن نتائج الفريق في المباريات الأخيرة.

وشدد على أن الهلال بدأ استعادة الثقة لدى خيسوس في الفترة الأخيرة بعد تحسن نتائج الأزرق وتعزيزه لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد هزيمة النصر بثلاثية نظيفة.