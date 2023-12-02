تشافي يستبعد نجم برشلونة من مواجهة أتلتيكو مدريد

قرر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، استبعاد الحارس الألماني تير شتيجن، من مباراة الفريق الهامة مساء غدًا الأحد أمام أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أنه لم يتمكن المدرب من عدم رؤية مارك تير شتيجن على أرض الملعب خلال أول 15 دقيقة من التدريب، وبالتالي لم يتردد مدرب برشلونة في التأكيد على أن حارس المرمى الألماني لن يدافع عن مرمى برشلونة أمام أتلتيكو مدريد غدًا الأحد.

وقد أكد مدرب برشلونة عن وجود حارس المرمى الألماني، وقال: “لقد تم اختباره لكنه يعاني من مشكلة. إنه ليس هناك، تم استبعاده عن مباراة الغد‘‘.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه للتعامل بشكل أفضل مع الغياب المهم لتير شتيجن أمام منافس مباشر مثل أتلتيكو مدريد، طالب تشافي بالحضور الجماهيري، الذي دعم الفريق بالفعل وكان أساسيًا يوم الثلاثاء الماضي حتى يتمكن برشلونة من التأهل إلى دور الستة عشر من دوري الأبطال.

وقال مدرب برشلونة: “نحن بحاجة إلى المشجعين، إنها مباراة مهمة. لقد ساعدونا كثيرًا ضد بورتو ونأمل أن يكونوا معنا غدًا أيضًا”.

وكان برشلونة قد فاز في المباراة الماضية أمام بورتو بهدفين لهدف ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.