الغيابات تضرب ليفربول قبل مباراة فولهام في الدوري الإنجليزي

وقع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في ورطة بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الريدز قبل مباراته القادمة ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث كشفت صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية، أن المهاجم البرتغالي دييجو جوتا لن يشارك في مباراة الغد ضد فولهام بسبب عدم تعافيه من إصابته التي تعرّض لها في مباراة مانشستر سيتي.

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وبجانب جوتا، لا يزال يفتقد الريدز جهود متوسط ميدانه الإسباني، تياجو ألكانتارا الذي لم يشارك مع الفريق لأكثر من سبعة أشهر، وتعرّض لانتكاسة في بداية الموسم الجاري، وما زال بحالة بدنية لا تؤهله للعب، لتتأجل عودته إلى يناير المقبل، بعدما كان النادي يأمل استعادته في ديسمبر الأول الجاري.

وفي وسط الميدان أيضًا يغيب عن الريدز لاعب الوسط الإسباني الشاب، ستيفان بايتيتش، الذي كان تعافى بالفعل من إصابة في العضلة الضامة؛ لكنه تعرّض لانتكاسة مثل مواطنه، وما زال موعد عودته مجهولًا.

وسيغيب عن ليفربول أيضًا، حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر الذي يُعاني من إصابة في أوتار الركبة، والظهير أندرو روبرتسون، الذي يعاني من خلع في الكتف مُنذ أكتوبر الأول الماضي.