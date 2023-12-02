تشافي يتغنى بـ أتليتكو مدريد مع سيميوني ويتحدث عن عودة روكي إلى برشلونة

تغنى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، بمدرب فريق أتليتكو مدريد، سيميوني، قبل المواجهة المرتقبة بينهما، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، غدًا الأحد.

وأوضح تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد:”مواجهة سيميوني دائمًا ما تكون صعبة للغاية على مستوى الهجوم والدفاع، الأندية التي تدرب تحت قيادته تدافع كتلة واحدة”.

وأضاف: “أود أن أسلط الضوء على سيميوني، أشعر دائمًا باحترام وإعجاب أكبر لتشولو، النجاحات التي حققها يستحق عليها الثناء، لقد غير تاريخ أتلتيكو وتكيف مع اللاعبين الذين لديه”.

اقرأ أيضًا.. نجم الاتحاد السعودي يحصد جائزة آسيوية

واستكمل: “يجب أن نتنافس بقوة ضد منافس كبير وضد مدرب عظيم، في لحظة رائعة من المستوى ولديهم الثقة في الفوز مثلنا تمامًا، الفريق مستعد للمنافسة بشكل جيد”.

وعن عودة فيتور روكي إلى برشلونة قال تشافي: “سيكون مهمًا ومثيرًا للاهتمام للمجموعة، إنه سيساعدنا، لكن لا يزال من المبكر رؤية كيف ستسير الأمور”.

وكانت صحيفة الموندو قد أكدت أن فيتور روكي سوف يأتي إلى برشلونة يوم 28 ديسمبر وسينضم مباشرة للتدريبات.

فيما دافع عن ليفاندوفسكي، حيث أكد تشافي: “روبرت آلة، إنه لا يتوقف عن العمل، لديه الإيمان المستمر، كل يوم يعمل ويتحسن، إنه مثل الروبوت، ويتدرب بقوة، وعلى ثقة أنه سيسجل الأهداف هو أفضل مهاجم لدينا، يجب أن نقدم له الدعم ونرعاه لاستعادة مستواه”.