نجم الاتحاد السعودي يحصد جائزة آسيوية

نجح فيصل الغامدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في حصد جائزة آسيوية وفقًا لما أعلنه الاتحاد القاري.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن فيصل الغامدي، حصد جائزة أفضل لاعب شاب “نجم المستقبل”، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا المقدمة من نيوم.

وكان الاتحاد السعودي قد حقق الفوز أمام نظيره أجمك الأوزبكي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بثنائية مقابل هدف.

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ويواجه العميد فريق سباهان الإيراني، في الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر الجاري.

وتأهل اتحاد جدة إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن سباهان الإيراني صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.