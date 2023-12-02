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ساكا يقود تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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أعلن مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة وولفرهامبتون، المقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الممتاز موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد الإمارات معقل الجانرز.

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وجاءت اختيارات أرتيتيا لتشكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: تومياسو – ساليبا – جابرييل – زينشينكو.

الوسط: أوديجارد – ديكلان رايس – تروسارد.

الهجوم: ساكا – جيسوس – مارتينلي.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف بـ 29 نقطة.

بينما يقبع وولفرهامبتون في الترتيب الـ 12 برصيد 15 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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