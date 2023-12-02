ساكا يقود تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة وولفرهامبتون، المقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد الإمارات معقل الجانرز.
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وجاءت اختيارات أرتيتيا لتشكيل أرسنال على النحو التالي:
حراسة المرمى: رايا.
الدفاع: تومياسو – ساليبا – جابرييل – زينشينكو.
الوسط: أوديجارد – ديكلان رايس – تروسارد.
الهجوم: ساكا – جيسوس – مارتينلي.
ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف بـ 29 نقطة.
بينما يقبع وولفرهامبتون في الترتيب الـ 12 برصيد 15 نقطة.