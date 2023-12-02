بينهم أكرم وعبدالقادر.. 8غيابات تضرب الأهلي في مواجهة يانج أفريكانز

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول للنادي الأهلي من غيابات عديدة، في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني التي تقام اليوم في السبت في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن صفوف النادي الأهلي خلال مباراة اليوم مع يانج أفريكانز التنزاني ثمانية لاعبين لأسباب مختلفة، وهم: كريم نيدفيد محمود متولي وموديست ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم للإصابة

كما يغيب كل من: أحمد عبدالقادر وأكرم توفيق ومصطفى مخلوف لاسباب فنية من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.