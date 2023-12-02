"قرارك صح".. بركات يوجه التحية لكولر بعد استبعاد أكرم توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه محمد بركات، نجم الأهلي السابق، رسالة للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر بشأن استبعاد أكرم توفيق، ظهير الفريق الأحمر من مواجهة يانج أفريكانز.

وقال محمد بركات في برنامجه عبر قناة المحور: "أرى أن غياب أكرم توفيق عن الأهلي في مباراة يانج أفريكانز طبيعيا خاصة بعد مشاركته في العديد من المباريات خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: " أكرم توفيق عائد من إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي وغاب لمدة طويلة، لذلك إراحة كولر له قرار صحيح".

وأوضح "بركات" أن الأهلي هو المرشح الأول لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا قائلا: " الفوز خارج الأرض أمام يانج أفريكانز غدا هام جدا بالنسبة للأهلي من أجل مواصلة مشواره نحو التأهل من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا".

وأكمل: "رغم مستوى الأهلي المتراجع مؤخرا، إلا أنه يظل المرشح الأول لتحقيق دوري الأبطال، ويانج أفريكانز سيسعى إلى تحقيق الفوز من أجل العودة للمنافسة على التأهل، لذلك مباراة الغد ستكون هامة وصعبة بالنسبة للأهلي".