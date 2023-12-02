5 إحصائيات لا تعرفها عن تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ونيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف نيوكاسل نظيره مانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب سانت جيمس بارك.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أبرز إحصائيات تاريخ مواجهات الفريقين في الأسطر التالية.

فاز نيوكاسل بنتيجة 2-0 في شهر أبريل الماضي ولكنه لم يهزم مانشستر يونايتد في مباراتين متتاليتين في الدوري منذ أكتوبر 1972.

ولم يحقق مانشستر يونايتد أي فوز في آخر 3 مباريات له في الدوري ضد نيوكاسل (ت 2 خ 1)، بعد أن فاز في 6 من 7 قبل ذلك (خ1)، وخاضوا 4 مباريات دون فوز على فريق نيوكاسل بين أبريل 1987 ونوفمبر 1988 (ت 2 خ 2).

وبعد فوز نيوكاسل بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل و 3-0 في كأس الرابطة الشهر الماضي، يتطلع نيوكاسل إلى الفوز بثلاث مواجهات متتالية على مانشستر يونايتد في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ يناير 1922.

وحافظ نيوكاسل على شباكه نظيفة في مباراتي الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، حيث لم يلعبوا 3 مباريات متتالية في الدوري دون أن تهتز شباكهم أمام الشياطين الحمر منذ نوفمبر 1897 في دوري الدرجة الثانية.

وآخر 5 انتصارات لنيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز على مانشستر يونايتد كانت بشباك نظيفة، فمنذ التغلب عليهم بنتيجة 4-3 في ملعب سانت جيمس بارك في سبتمبر 2001، لم يحقق فريق نيوكاسل أي فوز خلال 30 مباراة أمام الشياطين الحمر عندما استقبلت شباكه هدف واحد على الأقل (ت 5 خ 25).