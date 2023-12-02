"الملعب اكتسى باللون الأبيض".. تأجيل مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

تأجيل مباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني، بسبب الثلوج الكثيفة في ميونخ.

وغطت الثلوج أرضية ملعب أليانز أرينا الخاص ببايرن فيما تجمعت حول محيط الملعب بشكل كثيف.

وكان من المقرر أن تقام المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، على ملعب أليانز أرينا.

ويحتل العملاق البافاري المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، بينما يحتل يونيون المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.