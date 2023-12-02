"الأمر منتهي".. إبراهيم سعيد يصدم الزمالك بسبب رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في برنامجه عبر قناة "النهار" : "علمت أن إدارة نادي بيراميدز تتمسك باستمرار رمضان صبحي بسبب دوري أبطال إفريقيا ولا يوجد مفاوضات مع الزمالك".

وأوضح : "بيراميدز لديه هدف هذا الموسم وهو الوصول لأبعد نقطة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، لذلك الأمر منتهي لا يوجد نية تماما للتفريط في رمضان صبحي، والزمالك لم يتحدث مع بيراميدز من أجل اللاعب".

وأتم تصريحاته: "لم تأتي أي عروض لرمضان صبخي في الفترة الماضية سواء من القلعة البيضاء أو خارج مصر".