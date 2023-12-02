"احنا مش أحمد الطيب وصبرنا عليك كتير".. حسام حسن يوجه رسالة نارية لشوبير ويحذره

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه حسام حسن نجم الكره المصرية الأسبق، رسالة قوية للإعلامي أحمد شوبير بعد تصريحاته الأخيرة أن التوأم تهجم على أحد مسئولي النادي المصري داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم في الأيام الماضية.

قال حسام حسن في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "كل اللي قاله شوبير في برنامجه كذب، وأنا وشقيقي كنا فى جلسة ودية باتحاد الكرة، ومكنش فيه مشادة ولا خناقة زي ما هو قال".

وأضاف "حسن": "احنا مش إعلاميين ولا حراس مرمى عشان تعمل كل ده، وسبق وعملت أزمة بردو لما كنا في بيراميدز".

وأكمل: "احنا صبرنا عليك كتير واحنا مش المعلق أحمد الطيب، علشان نحدف عليك حاجة في الاستديو، زي ما حدث من قبل، ولازم تحترم تاريخنا وأخبارك تبقي صحيحة وحقيقية وتوقف عن الكذب، هو كبر فى السن والمفروض يراعي ده".