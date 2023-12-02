شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى ويانج أفريكانز فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
نرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن هذا اللقاء..
س.. ماذا فعل الأهلى فى النسخة الحالية قبل مواجهة يانج أفريكانز؟
ج..افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد ثم حقق المارد الاحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام.
س..من يدير لقار الأهلى ويانج أفريكانز تحكيميا؟
ج..يدير لقاء الأهلي ويانج أفريكانز الحكم الموريتانى عبد العزيز بوه، ويعاونه كل من حمدين ديبا ويوسف محمد محمود، وموسى ديار حكما رابعا.
س.. وماذا عن تاريخ مواجهات الأهلى مع أندية تنزانيا؟
ج.. الأهلي أكثر فريق مصري واجه الفريق التنزانية برصيد 20 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 4 ، وجميع اللقاءات جاءت في الأدوار التمهيدية من دوري الأبطال.
س.. ماذا فعل الأهلى مع يانج أفريكانز من قبل؟
ج..واجه الأهلي فريق يانج أفريكانز فى خمس جولات، التقى خلالها الفريقان في عشر مباريات، فاز الأهلي في ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية عشر هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف.
س..ما غيابات الأهلى أمام يانج أفريكانز؟
يغيب عن الأهلى في مباراة الليلة كل من أكرم توفيق وموديست ورضا سليم ومحمد الضاوى كريستو وكريم نيدفيد ومحمود متولى للإصابة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز