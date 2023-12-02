كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى ويانج أفريكانز فى دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة قوية أمام يانج أفريكانز فى السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

نرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن هذا اللقاء..

ج..افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد ثم حقق المارد الاحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام.

ج..يدير لقاء الأهلي ويانج أفريكانز الحكم الموريتانى عبد العزيز بوه، ويعاونه كل من حمدين ديبا ويوسف محمد محمود، وموسى ديار حكما رابعا.

ج.. الأهلي أكثر فريق مصري واجه الفريق التنزانية برصيد 20 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 4 ، وجميع اللقاءات جاءت في الأدوار التمهيدية من دوري الأبطال.

ج..واجه الأهلي فريق يانج أفريكانز فى خمس جولات، التقى خلالها الفريقان في عشر مباريات، فاز الأهلي في ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية عشر هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف.

يغيب عن الأهلى في مباراة الليلة كل من أكرم توفيق وموديست ورضا سليم ومحمد الضاوى كريستو وكريم نيدفيد ومحمود متولى للإصابة.