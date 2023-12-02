الأهلي يهزم يانج أفريكانز فى القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف

القاهرة - سامية سيد -

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.45 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية ليانج أفريكانز التنزانى 1.40 مليون يورو.

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.