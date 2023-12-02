شكرا لقرائتكم خبر عن 90 دقيقة تدريبات شاقة لـ فتوح والزنارى وصبحى فى الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك وأحمد فتوح ومصطفي الزناري لاعبا الزمالك تدريباتهم اليومية المنفردة بمقر النادي، وخضع الثلاثي لفقرة تدريبية تحت إشراف مدرب الأحمال لمدة 30 دقيقة فى صالة الجيم، أعقبها تدريبات لمدة 60 دقيقة داخل ملعب حلمى زامورا، اشتملت تدريبات بدنية وجملا فنية.

وينتهى إيقاف فتوح وصبحى والزنارى يوم 7 ديسمبر، حيث بدأ الإيقاف 7 نوفمبر.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة مهمة مع سوار الغينى فى التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، وأبو سليم الليبي.