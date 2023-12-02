شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملعب بنيامين مكابا قبل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانباً من ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، الذى سيستضيف مباراة المارد الأحمر مع يانج أفريكانز بعد قليل.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع يانج أفريكانز على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

سبق وواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز فى خمس جولات، التقى خلالها الفريقان فى عشر مباريات، فاز الأهلي فى ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان فى ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية عشر هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف.