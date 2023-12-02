شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة يانج أفريكانز الليلة فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز التنزانى فى السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب بين يامين مكابا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد، وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام.

وبات الأهلي في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط محرزاً 3 أهداف، ثم ميدياما فى الوصافة برصيد 3 نقاط، وشباب بلوزداد الجزائري فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والمركز الأخير يانج أفريكانز التنزاني دون نقاط وبفارق -3 أهداف.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 1_ الأهلى فى المركز الأول برصيد 3 نقاط.. وسجل 3 أهداف ولم يستقبل 2_ ميدياما.. فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط.. وسجل 2 وسكنت شباكه 4 أهداف 3_ شباب بلوزداد.. فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط.. وسجل 4 أهداف واستقبلت شباكه 2 4_ يانج أفريكانز.. فى المركز الرابع بدون نقاط.. ولم يسجل أى هدف واستقبلت شباكه 3 أهداف

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.