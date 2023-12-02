7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، العرض الرسمى يحسم مصير انتقال زيزو من الزمالك للشباب السعودى، فيتوريا يحسم ودية الفراعنة فى يناير الأسبوع المقبل استعدادا لأمم أفريقيا .

العرض الرسمى يحسم مصير انتقال زيزو من الزمالك للشباب السعودى

يحسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال يناير المقبل استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، ودراسة العروض الموجودة للعب ودية أو اثنتين استعدادا للبطولة.

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إقامة كأس الرابطة خلال التوقف الدولي والذي يبدأ من 2 يناير المقبل فى اطار استعدادات منتخب مصر الأول للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق 13 يناير المقبل بكوت ديفوار.

كشف هشام العامرى، شقيق نائب رئيس النادى الأهلى العامرى فاروق، آخر التطورات للحالة الصحية للأخير الذى لا يزال فى غيبوبة منذ 25 يوما.

يغيب محمد عبد المنعم لاعب الأهلي عن مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم 8 ديسمبر الجاري فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

غداً.. إجراء قرعة الدور التمهيدي الثالث لـ28 فريقاً فى كأس مصر

تجرى فى الثانية عشرة ظهر غد، الأحد، بمقر اتحاد الكرة، قرعة الدور التنمهيدي الثالث من كأس مصر بمشاركة 28 فريقاً، ويتأهل منها 14 فريقاً من تلك المرحلة لدور الـ32 لمنافسة 18 فريقاً من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يغادر تنزانيا بعد مباراة يانج أفريكانز مُباشرة