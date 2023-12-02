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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، العرض الرسمى يحسم مصير انتقال زيزو من الزمالك للشباب السعودى، فيتوريا يحسم ودية الفراعنة فى يناير الأسبوع المقبل استعدادا لأمم أفريقيا .
العرض الرسمى يحسم مصير انتقال زيزو من الزمالك للشباب السعودى
يحسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال يناير المقبل استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، ودراسة العروض الموجودة للعب ودية أو اثنتين استعدادا للبطولة.
يغيب محمد عبد المنعم لاعب الأهلي عن مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم 8 ديسمبر الجاري فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
غداً.. إجراء قرعة الدور التمهيدي الثالث لـ28 فريقاً فى كأس مصر
الأهلي يغادر تنزانيا بعد مباراة يانج أفريكانز مُباشرة
تُغادر بعثة النادي الأهلي العاصمة التنزانية دار السلام عقب مباراة يانج أفريكانز الليلة في دوري الأبطال، حيث تقرر سفر البعثة من ملعب المباراة إلى القاهرة لبدء رحلة العودة التى تستغرق قرابة الست ساعات.
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