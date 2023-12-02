شكرا لقرائتكم خبر عن 96 رحلة عمرة لعمال وموظفى نادى الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، وعوده لعمال وموظفى القلعة البيضاء، بإهدائهم 96 رحلة عمرة بالمملكة العربية السعودية.

ويسافر العمال والموظفون الذين وقع عليهم الاختياراليوم، السبت، لقضاء مناسك العمرة، حيث كان مجلس الإدارة وعد بتوفير رحلات عمرة أثناء فترة الدعاية الانتخابية.

وتواجد حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك وسط العمال والموظفين المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية، للاطمئنان على تلبية كافة طلباتهم قبل السفر.