شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينشر صوراً لغرفة ملابس الفريق قبل مباراة يانج أفريكانز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي عبر فيس بوك صوراً لغرفة ملابس الفريق قبل مباراة يانج أفريكانز التنزاني، المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، فى ملعب بنيامين مكابا بدار السلام بدوري أبطال أفريقيا.



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة يانج (1)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة يانج (2)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة يانج (3)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة يانج (4)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة يانج (5)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة يانج (6)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة يانج (7)

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.45 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية ليانج أفريكانز التنزانى 1.40 مليون يورو.

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية. ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.