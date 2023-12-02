الأهلي يصل ملعب بنيامين مكابا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري الأبطال.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.45 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية ليانج أفريكانز التنزانى 1.40 مليون يورو.

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.