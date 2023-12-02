محمد صلاح يكشف: سيد عبد الحفيظ رحل من الأهلي بسبب الاشتباك مع أحد اللاعبين

الشارقة - اميمة ياسر - قال الكابتن محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق، إن سيد عبد الحفيظ رحل من الأهلي بسبب الاشتباك مع أحد اللاعبين.

وأضاف "صلاح"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إن زيارة الخطيب المرتقبة للزمالك ستحل كثيرا من المشكلات بين الأهلي والزمالك مشيراً إلى أن موديست لاعب تحركاته سيئة في النادي الاهلي.

وتابع صلاح: أتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي بشرط التركيز في الملعب

قال الكابتن محمد صلاح، إن حسام حسن يصلح لتدريب الزمالك دون التدخل في عمله مشيرًا إلى أن مصطفى يونس خسر كثيرًا بسبب ظهوره على قناة الزمالك ومعاداته للخطيب.