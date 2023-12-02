تاليسكا يفاجئ جماهير النصر بـ "جهاز أكسجين"

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم فريق النصر السعودي جماهير العالمي بوضع صورة له وهو يرتدي جهاز الأكسجين.

ولم يكشف تاليسكا سبب نشره صورة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" وهو يرتدي جهاز الأكسجين، مكتفيا بالصورة دون توضيح أو وضع تعليق.

وخسر النصر أمام الهلال في ديربي الرياض بنتيجة ثلاث أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في الجولة الخامسة عشر من عمر المسابقة.

وعزز فريق الهلال تصدره جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة بفارق 7 نقاط عن النصر الذي وصل عدد نقاطه إلى 34 نقطة بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها أمام الزعيم بثلاثية نظيفة.

