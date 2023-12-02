أراخو يكشف عن مركزه المفضل مع برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رونالد أراخو، لاعب برشلونة الإسباني، عن المركز الذي يُجيده في الملعب خلال تواجده مع البارسا في تشكيلة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

وأكد أراخو أنه يُجيد اللعب في مركز قلب الدفاع على لعبه في الظهير الأيمن، حيث برر أنه يُجيد اللعب في هذا المركز.

تصريحات أراوخو

تحدث رونالد أراوخو في تصريحات صحفية أبرزتها شبكة "beIN Sports" القطرية، حيث قال: "لا أرغب في اللعب في مركز الظهير الأيمن".

وتابع: "أُجيد اللعب في قلب دفاع حيث أشعر براحة أكبر على أرض الملعب عنمدما أشارك في مركز قلب الدفاع".

وأكمل المدافع مدافع برشلونة:"مواجهة البارسا وأتليتكو مدريد بالتأكيدستكون صعبة وسوف نواجه فريقًا قويًا ومنظمًا جداً، جريزمان وموراتا في حالة ممتازة ويجب أن نكون حذرين منهم".

وأكمل: "بالتأكيد عندما يحتاجني المدير الفني في المكان الذي يطلبه مني المُدرب سيجدني، لكن قلب الدفاع هو مركزي الأساسي، لذا من الطبيعي أن ألعب بالمركز الذي أستطيع أن أقدّم به أداء بنسبة (100%)".

وأردف أراوخو:"مواجهتي أتلتيكو وجيرونا سيكونان مهمتان للغاية، لكن أعتقد أن خسارة نقاط لا تعني أي شيء، الدوري لا يزال طويلاً".

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 31 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في نفس الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.