أفشة على مقاعد بدلاء الأهلي أمام يانج أفريكانز بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن اختياراته لمباراة يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





يتواجد على مقاعد البدلاء محمد مجدي أفشة، وطاهر محمد بالإضافة لـ عمرو السولية.



جاءت دكة بدلاء الأهلي على النحو التالي:

مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

ركز مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على النواحي البدنية والتكتيكية، فيما حرص على إعطاء التعليمات للاعبي الأحمر وضرورة الالتزام بتنفيذ النواحي الخططية داخل المستطيل الأخضر.

وخاض الفريق الأحمر مرانه على ملعب بنيامين مكابا الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



