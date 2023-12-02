شنايدر يهاجم ميسي: "كنت أستحق الكرة الذهبية"

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم ويسلي شنايدر، لاعب منتخب هولندا وريال مدريد وإنتر ميلان السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد فوزه بالكرة الذهبية 2010.

وأكد شنايدر أنه كان يستحق الجائزة في 2010، لكن ميسي حققها، على الرغم من الإنجازات التي حققها، فقد فاز بالثلاثية التاريخية من إنتر ميلان، بجانب أن كان له تأثير كبير في تحقيق الفريق الإيطالي لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تتويجه بلقبي الكأس والسوبر الإيطالي.

تصريحات شنايدر

تحدث شنايدر في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية، حيث قال: "من الظلم أنني من لم أحقق جائزة الكرة الذهبية في 2010، فقد حققها بها ميسي في النهاية".

وتابع: "بالتأكيد، أنا لست الرجل الذي يبكي بسبب هذا الأمر، فالكرة الذهبية تعد جائزة فردية، وشخصيتي تحب التتويج بالألقاب الجماعية، والتي نجحت في تحقيقها مع إنتر في موسم 2010".

وأكمل:"لو خيروني بين دوري الأبطال على الكرة الذهبية فسأختار الشامبيونزليج بالتأكيد ".

وأتم شنايدر تصريحاته: "حتى هذه اللحظة ينتابني الحزن بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، حيث كانوا فريقًا مُذهلا، لكننا قدمنا مباراة كبيرة جدًا أمامهم، وكنا نستحق الفوز، ووصولنا للنهائي كان إنجازًا رائعًا".