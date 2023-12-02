المنتخب الألماني يصنع التاريخ ويتوج بمونديال الناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب الألماني في التتويج بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية.

استطاع المانشافت في تحقيق مونديال الناشئين بعد الفوز على الديوك الفرنسية بركلات الترجيح 4/3، في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم تحت 17عامًا، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

ولم ينجح المنتخب الألماني في الفوز بلقب كأس العالم تحت 17 عامًا من قبل، مما يجعل هذه المرة هي الأولى للماكينات الألمانية.

وسيطرت حالة من الفرحة والسعادة على لاعبي المنتخب الألماني والجهازالفني بعد تسطير التاريخ والفوز بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا لأول مرة في تاريخ ألمانيا.

ويعد المنتخب بأختلاف المراحل العمرية أحد أقوى المنتخبات في عالم كرة القدم، حيث شارك في جميع نسخ كأس العالم ما عد أعوام 1930 و1950، كما حقق لقب البطولة في 4 مرات من قبل أعوام: 1954 و1974 و1990 و2014.