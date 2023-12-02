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تشكيل وولفرهامبتون أمام اَرسنال في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لـ وولفرهامبتون عن التشكيل الرسمي لمواجهة اَرسنال، ضمن منافسات الممتاز للموسم الجاري 2023/2024.

تشكيل وولفرهامبتون أمام اَرسنال

حراسة المرمى: خوسه سا.

الدفاع: ماكس كليمان، كريج داوسون، توتي جوميز.

الوسط: نيلسون سيميدو، جان ريسينر بلغارد، بوبكر تراوري، تومي دويل، هوجو بوينو.

الهجوم: هونج هي تشان، ماتيوس كونيا.

 

ويحتل اَرسنال صدارة ترتيب البريميرليج لهذا الموسم، حيث حقق وولفرهامبتون فوزًا قاتلًا على فولهام بنتيجة 3/2، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما فاز الجانرز على برينتفورد بهدف نظيف.

وكان اَرسنال قد حقق الفوز في 9 مباريات وخسر مباراة واحد، بينما تعادل في 3 مباريات، مما جعله يسجل 27 هدفًا ويتلقى 10 أهداف اَخرين.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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