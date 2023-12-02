شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز فى تنزانيا.. وربيعة وياسر للدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلى، التشكيل الذي سيخوض مباراة يانج أفريكانز التنزانى، المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، فى دار السلام، بالجولة الثانية لدور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، آليو ديانج، مروان عطية، بيرسي تاو، حسين الشحات، إمام عاشور، ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية. ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.