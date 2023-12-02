شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاي وماييلي يقودان هجوم بيراميدز فى مواجهة نواذيبو بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشبكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه لمباراة نواذيبو في إطار لقاءات بطولة دور المجموعات من دوري الأبطال. ويحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو في السادسة مساء اليوم باستاد شيخا بيديا فى العاصمة نواكشوط، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - كريم حافظ - مهند لاشين - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - محمود مرعي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - مصطفى فتحي - دودو الجباس.